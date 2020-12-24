Минцифры готовит запуск регистрации и снятие с регистрации местожительства онлайн

Правительство одобрило соответствующее Постановление, которым начинает экспериментальный проект по регистрации и снятия с регистрации места жительства в электронной форме. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Эта услуга одна из самых ожидаемых услуг среди украинцев. Сейчас она доступна на портале государственных услуг Дія для детей до 14 лет в городе Харькове.
“Подать заявку на получение услуги можно будет на портале Дія. Сокращается количество документов и вводится взаимодействие между информационными системами и реестрами. Получить информацию о результате и статусе услуги можно будет в кабинете гражданина на diia.gov.ua” – заявил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации.
Услуга будет доступна для:
На первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины.
Напомним, что на прошлом заседании 23 декабря Кабинет Министров сделал первый шаг для внедрения этой услуги – принято постановление, которое создает условия для электронной регистрации местожительства. Уже с 1 апреля 2021 г. органы местного самоуправления должны вести реестры территориальных общин исключительно в электронной форме или с помощью ИТ-системы Государственной миграционной службы.
Постановление разработано Минцифрой совместно с Министерством внутренних дел и Государственной миграционной службой.
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