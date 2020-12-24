Минцифры готовит запуск регистрации и снятие с регистрации местожительства онлайн

Правительство одобрило соответствующее Постановление, которым начинает экспериментальный проект по регистрации и снятия с регистрации места жительства в электронной форме. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Эта услуга одна из самых ожидаемых услуг среди украинцев. Сейчас она доступна на портале государственных услуг Дія для детей до 14 лет в городе Харькове.

“Подать заявку на получение услуги можно будет на портале Дія. Сокращается количество документов и вводится взаимодействие между информационными системами и реестрами. Получить информацию о результате и статусе услуги можно будет в кабинете гражданина на diia.gov.ua” – заявил Михаил Федоров, министр цифровой трансформации.

Услуга будет доступна для:

несовершеннолетних детей в возрасте с 14 до 18 лет по адресу местожительства родителей или одного из них;

украинский, у которых есть ID-карта – по адресу жилья, сведения о котором внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получило электронную согласие на регистрацию от владельца или совладельца жилья.

На первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины.

Напомним, что на прошлом заседании 23 декабря Кабинет Министров сделал первый шаг для внедрения этой услуги – принято постановление, которое создает условия для электронной регистрации местожительства. Уже с 1 апреля 2021 г. органы местного самоуправления должны вести реестры территориальных общин исключительно в электронной форме или с помощью ИТ-системы Государственной миграционной службы.

Постановление разработано Минцифрой совместно с Министерством внутренних дел и Государственной миграционной службой.