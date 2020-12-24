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Нацбанк планирует отменить налог на доходы с депозитов

Нацбанк планирует отменить налог на доходы с депозитов

Национальный банк выступает за отмену налога на доходы с депозитов. Об этом в интервью Украинской правде сказал председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

“Мы в этом году выходили с инициативой на правительство, чтобы отменить налог на доходы с депозитов. За всю историю независимости Украины такого налога не было. Он был введен в 2014 году, когда ситуация с поступлениями была просто ужасной. Сегодня этого уже нет, есть достаточно устойчивая доходная база, и мы считаем, что можно отменить этот налог”, – заявил Шевченко.

Он напомнил, что налог на доходы с депозитов имеет две составляющие – это 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора; об отмене военного сбора речи не идет – “пока идет война, его надо оставлять”.

“А вот убрать 18% НДФЛ, учитывая то, что депозитные ставки и так низкие, мы предлагали Министерству финансов и правительству в законе про бюджет. Это не было учтено. В следующем году мы будем продолжать работу в этом направлении”, – акцентировал глава НБУ.

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Налог на проценты по депозитам действует в Украине с 2014 года: тогда был установлен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на «получение пассивных доходов» в размере 15%. В 2015 году ставка НДФЛ на проценты по депозиту выросла с 15% до 20%. Также введен новый вид налога – военный сбор в 1,5%.

С 2016 года и по сей день ставка налога на проценты по депозиту составляет 18%, также оплачивается военный сбор в размере 1,5%. То есть суммарно вкладчик платит в бюджет 19,5% дохода по депозиту.

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По материалам УКРИНФОРМ
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