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Huawei поможет Chery в создании "умных машин"

Huawei поможет Chery в создании "умных машин"

Компании Chery Automobile и Huawei Technologies подписали всестороннее рамочное соглашение об углубленном сотрудничестве. Документ подписали президент бизнес-юнита Smart Car Solutions Ван Цзюнь и вице-президент Chery Гао Синьхуа.

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Речь идет о разработке электрической и электронной архитектур для «умных машин», кокпита для них же, автопилотов, информационно-коммуникационных технологий (включая связь 5G), «интеллектуальной энергии», облачных сервисов и инфраструктуры «больших данных». Правда, работать с Chery будет не сам Huawei, а его «дочка» Smart Car Solutions BU.


Фото: Укравтопром

Сейчас “умными машинами” занимается подразделение Chery New Energy, которое в сентябре презентовало модульную платформу @Life. В линейку смарт-каров входят (слева направо): «маленький муравей» Ant eQ, паркетник Tiggo e, «большой муравей» Mayi и седан Arrizo e.

Huawei стремится стать в КНР таким же мощным поставщиком «интеллектуальных решений», как Bosch в Европе и США. Китайский концерн уже сотрудничает более чем с 30 автобрендами. Он продвигает систему Huawei HiCar, считается аналогом Apple CarPlay и объединяет 18 компаний в «экосистеме 5G». Среди них BAIC, BYD, Changan, Dongfeng, FAW, GAC, Great Wall, JAC, SAIC и, само собой, Chery

По материалам Укравтопром
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