Известный украинский автопроизводитель может стать банкротом

Украинский производитель автобусов “Богдан Моторс” может стать банкротом.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

В сообщении отмечается, что в этом году был фактически закрыт завод в Черкассах, который изготавливал автомобильную технику для Министерства обороны Украины. Сейчас в цехах этого предприятия пусто, а высококвалифицированные работники попали под сокращение.

Как результат, доходы компании упали в разы. Это наглядно видно из объемов уплаченных “Богдан Моторс” налогов и других отчислений в бюджеты всех уровней. Например, в 2019 году общая сумма уплаченных налогов и сборов составила более 384 млн грн. А за 11 месяцев этого года этот показатель едва превысил 120 млн грн.

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Отмечается, что под конец финансового года один из кредиторов “Богдан Моторс” подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве компании.

Ранее детективы НАБУ и САП проводили обыски в помещениях ПАО “Автомобильная Компания “Богдан Моторс”, а также в спортивном клубе “5 элемент”. в НАБУ заявили, что следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, которые в 2015-2018 гг., по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и провели его закупку по завышенным ценам.