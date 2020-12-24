Известный украинский автопроизводитель может стать банкротом

Украинский производитель автобусов “Богдан Моторс” может стать банкротом.
Об этом говорится на официальном сайте компании.
В сообщении отмечается, что в этом году был фактически закрыт завод в Черкассах, который изготавливал автомобильную технику для Министерства обороны Украины. Сейчас в цехах этого предприятия пусто, а высококвалифицированные работники попали под сокращение.
Как результат, доходы компании упали в разы. Это наглядно видно из объемов уплаченных “Богдан Моторс” налогов и других отчислений в бюджеты всех уровней. Например, в 2019 году общая сумма уплаченных налогов и сборов составила более 384 млн грн. А за 11 месяцев этого года этот показатель едва превысил 120 млн грн.
Читайте также: Аналитики прогнозируют рост продаж электромобилей в 2021 году на 50%
Отмечается, что под конец финансового года один из кредиторов “Богдан Моторс” подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве компании.
Ранее детективы НАБУ и САП проводили обыски в помещениях ПАО “Автомобильная Компания “Богдан Моторс”, а также в спортивном клубе “5 элемент”. в НАБУ заявили, что следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, которые в 2015-2018 гг., по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и провели его закупку по завышенным ценам.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсии без стажа прекратят назначать: кого коснутся новшества в 2021Вчера, 08:12 - 112297 30
В 2020 году с улиц Киева эвакуировали более 50 тысяч автоВчера, 11:00 - 795 24
Назвали самые опасные страны мира: место Украины (карта)Позавчера, 21:02 - 9017 9
Минфин создал Украинскую финансовую жилищную компаниюВчера, 10:20 - 1755 3
Потенциальное укрепление гривны: какие могут быть потери для бюджетаВчера, 12:17 - 2288 2
Пенсии без стажа прекратят назначать: кого коснутся новшества в 2021Вчера, 08:12 - 112297 30
Межбанк: с валютой всё будет очень непростоВчера, 10:55 - 10070
ТОП-25 памятных монет, которые ввели в обращение в 2020 (инфографика)Вчера, 09:20 - 3310
Потенциальное укрепление гривны: какие могут быть потери для бюджетаВчера, 12:17 - 2288 2
Польша обновила правила въезда для украинцевВчера, 12:28 - 2169
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов24.12.2020, 17:10 - 579
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутниками22.12.2020, 12:10 - 413
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 3466 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 5050 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 2224 3