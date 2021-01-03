Природные бедствия 2020 года стоили миру $150 млрд - The Guardian

Стихийные бедствия в 2020 году нанесли человечеству ущерб размером $150 млрд.

Об этом сообщает издание The Guardian.

«Изменения климата продолжили бушевать в 2020 году, это и наводнения в Азии, и нашествие саранчи в Африке, и штормы в Европе и Америках», – заявила ответственная за вопросы климата при организации Кэт Крамар.

Согласно докладу, масштабы ущерба от климатических катаклизмов в 2020 году превысили показатели 2019 года и продемонстрировали долгосрочные последствия глобального потепления.

Читайте также: Украина начала импортировать лес-кругляк из Евросоюза

В частности, отмечается, что 2020 год поставил рекорд по количеству ураганов в районе Атлантического океана: из-за них убытки достигли $41 млрд. Кроме того, существуют предположения, что миру придется столкнуться с нарастанием интенсивности штормов.

При этом в странах с низким уровнем доходов были застрахованы лишь 4% активов, которые пострадали от природных бедствий; а в странах с высоким уровнем доходов этот показатель достигал 60%.