Природные бедствия 2020 года стоили миру $150 млрд - The Guardian

Стихийные бедствия в 2020 году нанесли человечеству ущерб размером $150 млрд.
Об этом сообщает издание The Guardian.
«Изменения климата продолжили бушевать в 2020 году, это и наводнения в Азии, и нашествие саранчи в Африке, и штормы в Европе и Америках», – заявила ответственная за вопросы климата при организации Кэт Крамар.
Согласно докладу, масштабы ущерба от климатических катаклизмов в 2020 году превысили показатели 2019 года и продемонстрировали долгосрочные последствия глобального потепления.
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В частности, отмечается, что 2020 год поставил рекорд по количеству ураганов в районе Атлантического океана: из-за них убытки достигли $41 млрд. Кроме того, существуют предположения, что миру придется столкнуться с нарастанием интенсивности штормов.
При этом в странах с низким уровнем доходов были застрахованы лишь 4% активов, которые пострадали от природных бедствий; а в странах с высоким уровнем доходов этот показатель достигал 60%.
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