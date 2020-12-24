В каких случаях ипотека дает право на налоговую скидку

Налоговой скидкой за 2019 год плательщики налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) имеют право воспользоваться до 31 декабря 2020 года включительно.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Днепропетровской области.

Нормами Налогового кодекса определено, что налоговая скидка для физических лиц, не являющихся субъектами хозяйствования, – документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов плательщика НДФЛ – резидента в связи с приобретением товаров (работ, услуг) у резидентов – физических или юридических лиц в течение отчетного года, на которую разрешается уменьшение его общего годового налогооблагаемого дохода, полученного по результатам такого отчетного года в виде заработной платы, в случаях, определенных НКУ.

Ипотечный жилищный кредит – финансовый кредит, предоставляемый физическому лицу банковским или иным финучреждением в соответствии с законом сроком не менее чем на пять полных календарных лет для финансирования расходов, связанных с приобретением квартиры (комнаты) или жилого дома (его части) или строительством жилого дома (его части), предоставляемых в собственность заемщика, с принятием кредитором такого жилья (земли, находящейся под таким жилым домом, в том числе приусадебного участка) в залог.

Условия. Учитывая положения НКУ, право на налоговую скидку по уплаченным по ипотечному кредиту процентам имеют плательщики НДФЛ, у которых договоры на получение кредита на приобретение (строительство) жилья соответствуют одновременно следующим условиям:

в кредитном договоре должно быть указано, что он выдан на приобретение (строительство) жилья, которое принимается кредитором в залог;

к кредитному договору в обязательном порядке должен быть заключен договор ипотеки (залога) недвижимого имущества, приобретаемого или строящегося, который является неотъемлемым дополнением к такому кредитному договору;

договор ипотеки (залога) обязательно должен быть нотариально заверен;

кредит должен быть получен от банка;

договор об ипотечном кредите заключен на срок не менее 5 лет.

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