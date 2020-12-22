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Налоговая обнародовала новые счета для уплаты ЕСВ с 1 января 2021 года

Налоговая обнародовала новые счета для уплаты ЕСВ с 1 января 2021 года

С 1 января 2021 года вступают в действие новые небюджетные счета 3556, открытые на имя территориальных органов Государственной налоговой службы Украины для уплаты средств единого взноса.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Заполнение плательщиками поля «Назначение платежа» расчетных документов в случае уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

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При уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование поле «Назначение платежа» расчетного документа заполняется следующим образом:


Скриншот: ГНС

Детали о счетах для уплаты ЕСВ в каждой области Украины – по ссылке.

По материалам Finance.UA
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