Налоговая обнародовала новые счета для уплаты ЕСВ с 1 января 2021 года

С 1 января 2021 года вступают в действие новые небюджетные счета 3556, открытые на имя территориальных органов Государственной налоговой службы Украины для уплаты средств единого взноса.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Заполнение плательщиками поля «Назначение платежа» расчетных документов в случае уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
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При уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование поле «Назначение платежа» расчетного документа заполняется следующим образом:
Скриншот: ГНС
Детали о счетах для уплаты ЕСВ в каждой области Украины – по ссылке.
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