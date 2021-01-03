0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Как собираются формировать прожиточный минимум в 2022 году

Как собираются формировать прожиточный минимум в 2022 году

Министерство социальной политики предлагает усовершенствовать методологию формирования прожиточного минимума и перейти от нормативного метода расчета на нормативно-структурный с 1 января 2022 года.

Суть такой методологии заключается в нормативном определении продовольственной составляющей в соответствии с физиологической потребностью организма человека.

Об этом отмечают в законопроекте, опубликованном на сайте Минсоцполитики.

Так, документом устанавливается, что прожиточный минимум – это сумма стоимости набора продуктов питания, достаточного для обеспечения полноценного функционирования организма человека и сохранения его здоровья, и стоимости непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности на минимальном уровне, определенной в соответствии со статьей 3 настоящего Закона.

Отмечается, что прожиточный минимум определяется нормативно-структурным методом в расчете на месяц на одно лицо, а также отдельно для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения:

  • детей в возрасте до 6 лет;
  • детей в возрасте от 6 до 18 лет;
  • трудоспособных лиц;
  • лиц, утративших трудоспособность.

Прожиточный минимум будет применяться для:

- общей оценки уровня жизни в Украине;

- установление размеров минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, определенной в соответствии с законом, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и других видов социальной помощи, которые являются основным источником доходов;

- формирование государственного бюджета Украины и местных бюджетов.

Кроме этого, устанавливаются принципы определения прожиточного минимума. Так, стоимость наборов продуктов питания будет определяться нормативным методом исходя из установленных нормативов потребления.

Наборы продуктов питания будут определяться для основных социальных и демографических групп населения в натуральных показателях и пересматриваться в случае изменения нормативов физиологической потребности организма человека в продуктах питания.

В структуре прожиточного минимума удельный вес стоимости составляет:

Наборов продуктов питания

  • для детей в возрасте до 6 лет – 50 процентов;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 50 процентов;
  • для трудоспособных лиц – 60 процентов;
  • для лиц утративших трудоспособность – 40 процентов.

Непродовольственных товаров и услуг

  • для детей в возрасте до 6 лет – 50 процентов;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 50 процентов;
  • для трудоспособных лиц – 40 процентов;
  • для лиц, утративших трудоспособность – 60 процентов.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.