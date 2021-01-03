Как собираются формировать прожиточный минимум в 2022 году

Министерство социальной политики предлагает усовершенствовать методологию формирования прожиточного минимума и перейти от нормативного метода расчета на нормативно-структурный с 1 января 2022 года.
Суть такой методологии заключается в нормативном определении продовольственной составляющей в соответствии с физиологической потребностью организма человека.
Об этом отмечают в законопроекте, опубликованном на сайте Минсоцполитики.
Так, документом устанавливается, что прожиточный минимум – это сумма стоимости набора продуктов питания, достаточного для обеспечения полноценного функционирования организма человека и сохранения его здоровья, и стоимости непродовольственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности на минимальном уровне, определенной в соответствии со статьей 3 настоящего Закона.
Отмечается, что прожиточный минимум определяется нормативно-структурным методом в расчете на месяц на одно лицо, а также отдельно для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения:
Прожиточный минимум будет применяться для:
- общей оценки уровня жизни в Украине;
- установление размеров минимальной заработной платы, минимальной пенсии по возрасту, определенной в соответствии с законом, государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и других видов социальной помощи, которые являются основным источником доходов;
- формирование государственного бюджета Украины и местных бюджетов.
Кроме этого, устанавливаются принципы определения прожиточного минимума. Так, стоимость наборов продуктов питания будет определяться нормативным методом исходя из установленных нормативов потребления.
Наборы продуктов питания будут определяться для основных социальных и демографических групп населения в натуральных показателях и пересматриваться в случае изменения нормативов физиологической потребности организма человека в продуктах питания.
В структуре прожиточного минимума удельный вес стоимости составляет:
Наборов продуктов питания
Непродовольственных товаров и услуг
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