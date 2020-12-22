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Киевсовет одобрил бюджет Кличко: на что направят средства

Киевсовет одобрил бюджет Кличко: на что направят средства

Киевсовет одобрили инициированный мэром Виталием Кличко бюджет столицы на 2021. Больше всего средств город направит на образование, инфраструктуру, медицину, ЖКХ и соцзащите.

Об этом сообщает сайт КГГА.

По словам городского головы Виталия Кличко, пандемия коронавируса пока не отступила и городу еще предстоит преодолевать ее последствия, в том числе и экономические. Зато в бюджете Киева-2021 заложены расходы и на полноценное функционирование, и на развитие города.

Средства распределили таким образом:

  • на образование выделили 24,7 млрд грн. Это — 43% от всех расходов городского бюджета;
  • на транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 8,7 млрд грн или 15% бюджета города;
  • на здравоохранение — почти 6,2 млрд грн;
  • социальную защиту — 5,1 млрд грн;
  • ЖКХ — почти 3,8 млрд грн;
  • культуру и искусство — около 1,6 млрд грн;
  • физическую культуру и спорт — почти 1,3 млрд грн;
  • обслуживание местного долга — 415,5 млн грн;
  • строительство — 235,2 млн грн.

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы — около 57,8 млрд.

«Мы продолжим в Киеве ремонт дорог, обновление инфраструктуры, реконструкцию детсадов и школ, больниц, восстановление киевских парков и скверов, туристических объектов столицы. Планируем увеличить зарплату работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам. Это очень важно. Из масштабных проектов — мы должны достроить Подольско-Воскресенский мост и две станции метро на Виноградарь. И конечно же, мы и в дальнейшем будем поддерживать наших медиков. Поэтому большую часть средств направим и на противодействие коронавируса», — отметил мэр Виталий Кличко.

По материалам Finance.UA
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