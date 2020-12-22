Киевсовет одобрил бюджет Кличко: на что направят средства

Киевсовет одобрили инициированный мэром Виталием Кличко бюджет столицы на 2021. Больше всего средств город направит на образование, инфраструктуру, медицину, ЖКХ и соцзащите.
Об этом сообщает сайт КГГА.
По словам городского головы Виталия Кличко, пандемия коронавируса пока не отступила и городу еще предстоит преодолевать ее последствия, в том числе и экономические. Зато в бюджете Киева-2021 заложены расходы и на полноценное функционирование, и на развитие города.
Средства распределили таким образом:
Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы — около 57,8 млрд.
«Мы продолжим в Киеве ремонт дорог, обновление инфраструктуры, реконструкцию детсадов и школ, больниц, восстановление киевских парков и скверов, туристических объектов столицы. Планируем увеличить зарплату работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам. Это очень важно. Из масштабных проектов — мы должны достроить Подольско-Воскресенский мост и две станции метро на Виноградарь. И конечно же, мы и в дальнейшем будем поддерживать наших медиков. Поэтому большую часть средств направим и на противодействие коронавируса», — отметил мэр Виталий Кличко.
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