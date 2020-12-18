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Антимонопольщики оштрафовали облгазы Фирташа на 380 миллионов

Антимонопольщики оштрафовали облгазы Фирташа на 380 миллионов

Антимонопольный комитет оштрафовал 18 облгазов Группы РГК Дмитрия Фирташа на 380 миллионов гривен за злоупотребление монопольным положением.

Об этом говорится в сообщении на сайте АМКУ.

Сумма штрафов составляет 380,2 млн грн. Причиной отмечают необоснованные требования, которые облгазы устанавливали во время публичных закупок бытовых счетчиков газа с ноября 2016 года по июль 2018 года.

Среди этих требований было обязательное наличие протокола испытания с положительными выводами по программе исследований счетчиков РМ 081/39.434-2014. Она разработана по заказу АО “Днепрогаз” (один из облгазов Группы) представителями ГП “Укрметртестстандарт”.

В АМКУ отмечают, что эта программа предусматривает исключительно выводы относительно изменений метрологических характеристик счетчиков и не имеет критериев для их качественной оценки (позитивные/негативные).

Она также не является обязательным документом согласно законодательству и разработана для добровольного применения при подготовке рекомендаций.

“Во время рассмотрения дела было установлено, что АО “Харьковгоргаз” в соответствии с Программой испытаний РМ 081/39.434-2014 в период с декабря 2014 по декабрь 2015 на собственном полигоне провело испытания счетчиков САМГАЗ и GALLUS”, – говорится в решении.

Именно этим счетчикам облгазы Группы РГК предпочитали во время закупок, что “привело к ущемлению интересов субъектов хозяйствования, счетчики которых не прошли испытания по указанной Программе и искусственно создало неконкурентные преимущества счетчикам производства САМГАЗ и GALLUS по сравнению со счетчиками других производителей”.

Также отмечается, что решение по АО “Львовгаз”, которое также было фигурантом дела, будет принято отдельно.

В состав Группы РГК входят 18 облгазов: АО “Винницагаз”, АО “Волиньгаз”, АО “Житомиргаз”, АО “Закарпатгаз”, АО “Запорожгаз”, АО “Киевоблгаз”, АО “Днепрогаз”, АО “Днепропетровскгаз”, АО “Криворожгаз”, АО “Николаевгаз”, АО “Ривнегаз”, АО “Сумыгаз”, АО “Ивано-Франковскгаз”, АО “Харьковгаз”, АО “Харьковгоргаз”, АО “Хмельницкгаз”, ОАО “Черновцыгаз” и АО “Черниговгаз”.

По материалам Економічна Правда
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