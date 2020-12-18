Антимонопольщики оштрафовали облгазы Фирташа на 380 миллионов

Антимонопольный комитет оштрафовал 18 облгазов Группы РГК Дмитрия Фирташа на 380 миллионов гривен за злоупотребление монопольным положением.

Об этом говорится в сообщении на сайте АМКУ.

Сумма штрафов составляет 380,2 млн грн. Причиной отмечают необоснованные требования, которые облгазы устанавливали во время публичных закупок бытовых счетчиков газа с ноября 2016 года по июль 2018 года.

Среди этих требований было обязательное наличие протокола испытания с положительными выводами по программе исследований счетчиков РМ 081/39.434-2014. Она разработана по заказу АО “Днепрогаз” (один из облгазов Группы) представителями ГП “Укрметртестстандарт”.

В АМКУ отмечают, что эта программа предусматривает исключительно выводы относительно изменений метрологических характеристик счетчиков и не имеет критериев для их качественной оценки (позитивные/негативные).

Она также не является обязательным документом согласно законодательству и разработана для добровольного применения при подготовке рекомендаций.

“Во время рассмотрения дела было установлено, что АО “Харьковгоргаз” в соответствии с Программой испытаний РМ 081/39.434-2014 в период с декабря 2014 по декабрь 2015 на собственном полигоне провело испытания счетчиков САМГАЗ и GALLUS”, – говорится в решении.

Именно этим счетчикам облгазы Группы РГК предпочитали во время закупок, что “привело к ущемлению интересов субъектов хозяйствования, счетчики которых не прошли испытания по указанной Программе и искусственно создало неконкурентные преимущества счетчикам производства САМГАЗ и GALLUS по сравнению со счетчиками других производителей”.

Также отмечается, что решение по АО “Львовгаз”, которое также было фигурантом дела, будет принято отдельно.

В состав Группы РГК входят 18 облгазов: АО “Винницагаз”, АО “Волиньгаз”, АО “Житомиргаз”, АО “Закарпатгаз”, АО “Запорожгаз”, АО “Киевоблгаз”, АО “Днепрогаз”, АО “Днепропетровскгаз”, АО “Криворожгаз”, АО “Николаевгаз”, АО “Ривнегаз”, АО “Сумыгаз”, АО “Ивано-Франковскгаз”, АО “Харьковгаз”, АО “Харьковгоргаз”, АО “Хмельницкгаз”, ОАО “Черновцыгаз” и АО “Черниговгаз”.