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Apple придумала MacBook с огромной сенсорной панелью и съёмной клавиатурой

Apple придумала MacBook с огромной сенсорной панелью и съёмной клавиатурой

Apple, вероятно, размышляет об отказе от клавиатуры или, по крайней мере, об использовании съёмной клавиатуры на магнитном коннекторе в будущих MacBook Pro.

Патент, обнаруженный изданием PatentlyApple, содержит интригующие идеи для MacBook Pro и Air следующих поколений.

Патент сообщает, что вместо привычной физической клавиатуры в будущих ноутбуках компании может использоваться отсоединяемая панель с адаптивным сенсорным дисплеем, который может отображать разные наборы клавиш в зависимости от того, какое приложение запущено в данный момент, а также выступать в роли огромного трекпада.

Также сообщается о поддержке сенсорной панелью технологии ввода Swype, позволяющей регистрировать ввод при непрерывном проведении по клавишам, а не только при их нажатии.

Помимо прочего, патент намекает на то, что в грядущие ноутбуки может быть интегрировано беспроводное зарядное устройство для iPhone.

К сожалению, судя по данным, опубликованным в патентной заявке, набор физических разъёмов грядущих компьютеров станет ещё более скудным.

По материалам 3dnews.ru
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