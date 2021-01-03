Apple придумала MacBook с огромной сенсорной панелью и съёмной клавиатурой

Apple, вероятно, размышляет об отказе от клавиатуры или, по крайней мере, об использовании съёмной клавиатуры на магнитном коннекторе в будущих MacBook Pro.
Патент, обнаруженный изданием PatentlyApple, содержит интригующие идеи для MacBook Pro и Air следующих поколений.
Патент сообщает, что вместо привычной физической клавиатуры в будущих ноутбуках компании может использоваться отсоединяемая панель с адаптивным сенсорным дисплеем, который может отображать разные наборы клавиш в зависимости от того, какое приложение запущено в данный момент, а также выступать в роли огромного трекпада.
Также сообщается о поддержке сенсорной панелью технологии ввода Swype, позволяющей регистрировать ввод при непрерывном проведении по клавишам, а не только при их нажатии.
Помимо прочего, патент намекает на то, что в грядущие ноутбуки может быть интегрировано беспроводное зарядное устройство для iPhone.
К сожалению, судя по данным, опубликованным в патентной заявке, набор физических разъёмов грядущих компьютеров станет ещё более скудным.
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