С 1 января ГНС будет работать как единое юрлицо

С 1 января 2021 года территориальные органы ГНС, образованные как ее обособленные подразделения, начинают осуществление полномочий и функций территориальных органов ГНС, ликвидируемых как юридические лица.

Соответствующий приказ подписан сегодня, 24 декабря 2020 года, Председателем ГНС Алексеем Любченко.

“Сделан заключительный шаг по обеспечению функционирования ГНС в формате единого юридического лица. Выполнена одна из приоритетных задач, которая была определена для ГНС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ. С 1 января следующего года ГНС начинает функционировать как единое юридическое лицо», – отметил глава ГНС Алексей Любченко.

Теперь Государственная налоговая служба будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юридических лиц).

Такие изменения будут способствовать усилению институциональной способности ГНС, избежанию дублирования функций и процедур в ГНС, обеспечению открытости и прозрачности деятельности Службы, увеличению доходов бюджета и минимизации коррупции, улучшению предоставления услуг налогоплательщикам.

Справка Finance.ua:

На выполнение Указа Президента Украины от 08.11.2019 г. №837 «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства» Кабинетом Министров Украины 30 сентября 2020 года принято постановление №893 «Некоторые вопросы территориальных органов Государственной налоговой службы», согласно которого было принято решение о ликвидации как юридических лиц публичного права территориальных органов ГНС и дано задание ГНС по созданию ее территориальных органов как структурных подразделений Службы.

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