С 1 января ГНС будет работать как единое юрлицо

С 1 января 2021 года территориальные органы ГНС, образованные как ее обособленные подразделения, начинают осуществление полномочий и функций территориальных органов ГНС, ликвидируемых как юридические лица.
Соответствующий приказ подписан сегодня, 24 декабря 2020 года, Председателем ГНС Алексеем Любченко.
“Сделан заключительный шаг по обеспечению функционирования ГНС в формате единого юридического лица. Выполнена одна из приоритетных задач, которая была определена для ГНС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ. С 1 января следующего года ГНС начинает функционировать как единое юридическое лицо», – отметил глава ГНС Алексей Любченко.
Теперь Государственная налоговая служба будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юридических лиц).
Такие изменения будут способствовать усилению институциональной способности ГНС, избежанию дублирования функций и процедур в ГНС, обеспечению открытости и прозрачности деятельности Службы, увеличению доходов бюджета и минимизации коррупции, улучшению предоставления услуг налогоплательщикам.
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