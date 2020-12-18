В Украине госструктуры приобрели авто в 2020 году на 1,5 млрд грн

В Украине в текущем году государственные структуры приобрели 2 852 служебных автомобиля более чем на 1,571 миллиарда гривен. Предпочтение отдавалось транспортным средствам марок Renault, Peugeot и Toyota, пишет Dozzoro.

“98% из них – это новые авто. Активно заказчики интересовались машинами в сентябре и октябре. За эти два месяца они объявили 35% от всех тендеров на автомобили. В целом почти на такую же сумму, что и на машины, в этом году потратили на аппараты ИВЛ”, – говорится в сообщении.

Так, больше всего автомобилей было закуплено Министерством внутренних дел. Например, 748 машин на 369 миллионов гривен приобрела Нацполиция. Их купили у одного поставщика – ООО Спец-Ком-Сервис.

Государственная пограничная служба купила 60 автомобилей на 39 миллионов гривен. Из них 40 транспортных средств марки Renault Duster и 20 – Mitsubishi L200.

Областные службы автомобильных дорог Укравтодора купили 44 машины, заплатив за них 36,3 миллиона грн. Среди них были и премиальные Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, Mazda CX-9 и Mitsubishi Pajero Sport.

Служба внешней разведки также приобрела 44 автомобиля на 38,5 миллиона гривен.

Государственная пограничная служба купила 40 автомобилей повышенной проходимости специального назначения на базе Renault Duster.

Управление государственной охраны купило 38 машин, которые обошлись в 31,5 миллиона гривен. Среди приобретений: Toyota Proace Verso, Toyota Land Cruiser Prado, а также Mitsubishi Pajero Sport.