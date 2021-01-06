МАУ за 2020 год уволила тысячу работников и выполнила на 72% меньше рейсов

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” за 2020 год вследствие пандемии и временного прекращения авиасообщения сократила около тысячи работников и выполнила на 72% меньше рейсов.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании по итогам деятельности в 2020 году.

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“Во время локдауна авиакомпания оптимизировала свою работу: втрое уменьшила расходные финансовые статьи, оптимизировала флот и пропорционально сократила штат работников на около 1000 человек”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с января по декабрь авиакомпания выполнила около 17 тысяч рейсов, что на 72% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2019 года. За этот период МАУ перевезла 1 млн 787 тысяч пассажиров – в четыре раза меньше, чем в 2019 году (около 8 млн пассажиров).

Кроме того, в МАУ сообщают, что в 2020 году транспортировали 4 млн 824 тысячи килограммов груза (15 млн 073 тысячи в 2019 году) и 1 млн 350 тысяч килограммов почты (4 млн 404 тысячи в 2019-м).

В 2021 году начиная с апреля МАУ планирует восстановление собственной маршрутной сети на 64% от объемов 2019 года. В частности, с начала летнего сезона планируется запуск рейсов по 43 международным и 7 внутренними маршрутами, что позволит восстановить полноценное авиасообщение регионов Украины со многими странами Европы через хаб в Международном аэропорту «Борисполь».

В июле 2020 года в авиакомпании “Международные авиалинии Украины” заявили, что убытки в результате временного прекращения авиасообщения во время карантина составили 60 млн долл. США.