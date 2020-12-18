Зеленский хочет объединить запад и восток Украины большой дорогой

К 30-летию Независимости Украины планируют завершить строительство Запорожского моста, который символично объединит запад и восток государства.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время рабочего визита в Запорожье.
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“На 30-летие Независимости Украины мы готовим несколько инфраструктурных побед: одна из них – запорожский мост. Мы хотим объединить Запад и Восток одной большой дорогой”, – сказал Зеленский.
Он также сообщил, что в Запорожье побывал на предприятиях “Мотор Сич” и “Искра”.
Запорожский мост – это магистраль непрерывного движения длиной более 9 км, которая состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения. Истории строительства моста – 16 лет.
В рамках национальной программы «Большая стройка», инициированной Президентом Владимиром Зеленским, в 2020 году строительство запорожских мостов было возобновлено. В феврале этого года победителем тендера на строительство объекта была определена турецкая компания. Общая стоимость проекта – 11,9 млрд грн (с НДС). 10 апреля ГАСИ предоставила разрешение на начало строительных работ.
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