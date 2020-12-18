Миссия МВФ будет работать в Украине большую часть января

Миссия первого пересмотра программы Stand-by Международного валютного фонда в Украине из-за праздников продлится большую часть января.
Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в соцсети Facebook.
“Миссия первого пересмотра программы Stand-by началась дистанционно 21 декабря и из-за праздников и разницы в часовых поясах продлится большую часть января. Успешные миссии заканчиваются сделками на уровне персонала”, – написал он.
Рашкован отметил, что за первые три дня работы миссии МВФ все запланированные встречи прошли хорошо.
“Могу сказать, что все запланированные встречи, как на высшем уровне, так и на экспертном уровне, за 3 дня были проведены и прошли хорошо”, – написал он.
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