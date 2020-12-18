Миссия МВФ будет работать в Украине большую часть января

Миссия первого пересмотра программы Stand-by Международного валютного фонда в Украине из-за праздников продлится большую часть января.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в соцсети Facebook.

“Миссия первого пересмотра программы Stand-by началась дистанционно 21 декабря и из-за праздников и разницы в часовых поясах продлится большую часть января. Успешные миссии заканчиваются сделками на уровне персонала”, – написал он.

Рашкован отметил, что за первые три дня работы миссии МВФ все запланированные встречи прошли хорошо.

“Могу сказать, что все запланированные встречи, как на высшем уровне, так и на экспертном уровне, за 3 дня были проведены и прошли хорошо”, – написал он.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что следующий транш от Международного валютного фонда Украина получит в феврале – марте.

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