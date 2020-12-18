0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 4 0

Правительство выделило 1,4 миллиарда Министерству здравоохранения на вакцины

Правительство выделило 1,4 миллиарда Министерству здравоохранения на вакцины

Кабмин 23 декабря на внеочередном заседании одобрил постановление, которым направил 1,4 миллиарда гривен из “коронавирусного” фонда Министерству здравоохранения на закупку вакцин.

Об этом сообщает Минфин, постановление №1305.

“Увеличены расходы Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, который прогнозируется к концу 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств”, – говорится в сообщении Минфина.

Читайте также: В Украине кампания по вакцинации от COVID-19 будет проходить в 5 этапов – Степанов

Так, правительство сократило объем расходов:

  • 1,4 млрд грн расходов из программы приобретения оборудования для больниц за счет коронавирусного фонда;
  • 101 млн грн из расходов финпомощи Фонда соцстрахования за счет коронавирусного фонда;
  • 222,2 млн грн по господдержке сферы культуры и туризма за счет коронавирусного фонда;
  • 3,2 млрд грн из Пенсионного фонда на единовременные выплаты лицам, которые могут потерять доход из-за карантина за счет коронавирусного фонда.

Таким образом, правительство увеличило объем расходов Фонда борьбы с коронавирусом на 1,7 млрд грн общего фонда и 3,2 млрд грн специального фонда.

1,3 млрд грн на безвозвратной основе поступит Минздраву для закупки вакцин от коронавируса.

Еще 3,2 млрд грн поступит Минсоцполитики для “предоставления Пенсионным фондом Украины одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности” во время карантина.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.