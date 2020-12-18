Правительство выделило 1,4 миллиарда Министерству здравоохранения на вакцины

Кабмин 23 декабря на внеочередном заседании одобрил постановление, которым направил 1,4 миллиарда гривен из “коронавирусного” фонда Министерству здравоохранения на закупку вакцин.

Об этом сообщает Минфин, постановление №1305.

“Увеличены расходы Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, который прогнозируется к концу 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств”, – говорится в сообщении Минфина.

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Так, правительство сократило объем расходов:

1,4 млрд грн расходов из программы приобретения оборудования для больниц за счет коронавирусного фонда;

101 млн грн из расходов финпомощи Фонда соцстрахования за счет коронавирусного фонда;

222,2 млн грн по господдержке сферы культуры и туризма за счет коронавирусного фонда;

3,2 млрд грн из Пенсионного фонда на единовременные выплаты лицам, которые могут потерять доход из-за карантина за счет коронавирусного фонда.

Таким образом, правительство увеличило объем расходов Фонда борьбы с коронавирусом на 1,7 млрд грн общего фонда и 3,2 млрд грн специального фонда.

1,3 млрд грн на безвозвратной основе поступит Минздраву для закупки вакцин от коронавируса.

Еще 3,2 млрд грн поступит Минсоцполитики для “предоставления Пенсионным фондом Украины одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности” во время карантина.