Борьба с «черным зерном»: Рада приняла два законопроекта — Finance.ua

Борьба с «черным зерном»: Рада приняла два законопроекта Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Борьба с «черным зерном»: Рада приняла два законопроекта

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты № 10 168−2 и № 10 169−2, направленные на борьбу с «черным зерном» и невозвратом валютной выручки.

«Рада приняла во втором чтении законопроект № 10 168−2, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс относительно осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров. За — 236. Туда же: приняли во втором чтении законопроект № 10 169−2 о внесении изменений в Таможенный кодекс. За — 235», — написал народный депутат Алексей Гончаренко.

При этом нардеп указал, что «при рассмотрении правок ко второму чтению удалось немного исправить нелепые нормы».

Согласно пояснительной записке, обоими законопроектами предлагается внедрить механизмы, которые минимизируют возможности для злоупотреблений при экспорте аграрной продукции, что обеспечивает больше валютных поступлений в государство и влияет на стабильность национальной валюты.

Как сообщили в профильном комитете, проектом закона № 10 168−2 предоставляется право Кабмину вводить режим экспортного обеспечения по отдельным видам товаров (преимущественно аграрная продукция по определенным кодам УКТ ВЭД), суть которого заключается в следующих особенностях:

в случае введения Кабмином режима экспортного обеспечения устанавливается запрет на экспорт таких товаров субъектами ВЭД, которые не являются плательщиками НДС;

запрещается экспорт таких товаров по ценам ниже минимально допустимых экспортных цен (цены будет определять МинАПК в порядке, определенном Кабмином);

до вывоза таких товаров плательщик должен зарегистрировать налоговую накладку по ставкам:

0% - плательщики, у которых объем невозвращенной валютной выручки не превышает 20% (порядок расчета такого показателя будет определять КМУ); 14 или 20% (по ставке для внутренней поставки соответствующего товара) — все остальные плательщики. Такие плательщики получат возможность откорректировать ставку НДС на 0% только после получения налоговой от банка информации о завершении расчетов по соответствующей экспортной операции.

Проектом № 10 169−2, как сообщали в налоговом комитете, предусматриваются следующие особенности таможенного оформления отдельных видов аграрной продукции в период действия режима экспортного обеспечения, введенного правительством:

при декларировании аграрной продукции (по кодам, определенным в проекте Закона № 10 168−2) в таможенную декларацию должны быть внесены сведения о налоговой накладной, составленной декларантом. Такая таможенная декларация должна содержать сведения только по одному товару и реквизиты одной соответствующей накладной;

фактурная стоимость задекларированного товара не может быть ниже стоимости этого товара, рассчитанная согласно минимально допустимым экспортным ценам;

не допускается подача одной дополнительной декларации в несколько периодических или упрощенных таможенных деклараций на такие товары;

в последней дополнительной декларации к соответствующей периодической или упрощенной декларации декларантом указывается признак завершения перемещения товаров по такой периодической или упрощенной ТД;

Гостаможслужба после завершения таможенного оформления экспорта аграрной продукции будет предоставлять информацию из таможенных деклараций в ГНС.

УНН По материалам:

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