Как пандемия повлияла на рынок ритейла в Украине (исследование)

В результате пандемии COVID-19 пострадали практически все бизнес процессы, в том числе на рынках торговой недвижимости во всем мире и в странах ЦВЕ-17.
Правительственные ограничения, введенные в отношении работы торговых центров, пунктов обслуживания, общепита, развлечений и досуга привели к динамичному росту продаж в е-коммерции и изменениям в поведении потребителей.
По исследованию компании ЕVO, 107 млрд грн потратили украинцы на покупки в интернете в 2020 году. Сумма онлайн-покупок за год выросла на 41%.
Это также способствовало снижению посещаемости торговых центров на 20-45% (в зависимости от страны), если сравнивать данные за середину 2020 года с соответствующим периодом 2019 года.
Согласно исследованию Colliers International ExCEEding Borders в сегменте торговой недвижимости, можно выделить основные пункты:
Наблюдается резкий рост активности потребителей в электронной коммерции, которая фундаментально влияет на трансформацию ритейла, связанную с развитием технологий и изменениями в поведении потребителей. Также значительно увеличился процент людей старше 55 лет, которые теперь переходят от офлайн покупок в интернет-магазины.
Из-за многочисленных ограничений пострадал сектор общественного питания. Особая категория, в которой наблюдается значительный рост – это расходы на здравоохранение. Слово “термометр” в большинстве стран появлялось в Поиске Google в 5-6 раз чаще, чем год назад.
В странах Центральной и Восточной Европы в этом году большинство показателей электронной коммерции выросли исторически быстрыми темпами, но при этом более 80% продаж по-прежнему приходится на другие каналы.
Согласно данным Euromonitor International, доля е-коммерции в Украине в 2020 году составляет 8% годовых розничных продаж (+45% Г/Г).
В результате опроса ритейлеров экспертами Colliers в мае 2020 года, более 49% респондентов признались, что планируют развивать онлайн-каналы продаж в ближайшем будущем. С другой стороны, свою экспансию ускоряют онлайн-ритейлеры, усиливая свое присутствие в сети.
Самый большой из них – сеть Rozetka, которая по состоянию на ноябрь 2020 года открыла 5 флагманских магазинов (в среднем каждый магазин площадью ~1500-3000 м²) и более 70 пикап-точек.
Rozetka получила заявки от более чем 300 украинских предприятий на сотрудничество в качестве пунктов приема грузов по всей стране. Оператор планирует открыть 1000 пунктов приема по франшизе.
Как утверждают в ЕVO, в 2021 году темпы роста e-commerce частично сохранятся и e-commerce вырастет еще на треть. Этому будут способствовать:
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