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Как пандемия повлияла на рынок ритейла в Украине (исследование)

Как пандемия повлияла на рынок ритейла в Украине (исследование)

В результате пандемии COVID-19 пострадали практически все бизнес процессы, в том числе на рынках торговой недвижимости во всем мире и в странах ЦВЕ-17.

Правительственные ограничения, введенные в отношении работы торговых центров, пунктов обслуживания, общепита, развлечений и досуга привели к динамичному росту продаж в е-коммерции и изменениям в поведении потребителей.

По исследованию компании ЕVO, 107 млрд грн потратили украинцы на покупки в интернете в 2020 году. Сумма онлайн-покупок за год выросла на 41%.

Это также способствовало снижению посещаемости торговых центров на 20-45% (в зависимости от страны), если сравнивать данные за середину 2020 года с соответствующим периодом 2019 года.

Согласно исследованию Colliers International ExCEEding Borders в сегменте торговой недвижимости, можно выделить основные пункты:

  • сравнивая кризис, вызванный COVID-19, с рецессией в результате глобального финансового кризиса в 2007-2008, в большинстве случаев, сегмент торговой недвижимости демонстрирует стабильное V-образное восстановление;
  • рынки труда в регионе ЦВЕ, а также покупательная способность, похоже, на сегодня в гораздо лучшей форме, чем десять лет назад;
  • резкое повышение покупательской активности в онлайн фундаментально влияет на трансформацию ритейла;
  • в регионе ЦВЕ доля онлайн-продаж варьируется от минимальных показателей в ряде стран до >18% в Чешской Республике;
  • согласно данным на середину 2020 года, посещаемость в ТЦ/ТРЦ снизилась на 20-45% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Наблюдается резкий рост активности потребителей в электронной коммерции, которая фундаментально влияет на трансформацию ритейла, связанную с развитием технологий и изменениями в поведении потребителей. Также значительно увеличился процент людей старше 55 лет, которые теперь переходят от офлайн покупок в интернет-магазины.

Из-за многочисленных ограничений пострадал сектор общественного питания. Особая категория, в которой наблюдается значительный рост – это расходы на здравоохранение. Слово “термометр” в большинстве стран появлялось в Поиске Google в 5-6 раз чаще, чем год назад.

В странах Центральной и Восточной Европы в этом году большинство показателей электронной коммерции выросли исторически быстрыми темпами, но при этом более 80% продаж по-прежнему приходится на другие каналы.

Согласно данным Euromonitor International, доля е-коммерции в Украине в 2020 году составляет 8% годовых розничных продаж (+45% Г/Г).

В результате опроса ритейлеров экспертами Colliers в мае 2020 года, более 49% респондентов признались, что планируют развивать онлайн-каналы продаж в ближайшем будущем. С другой стороны, свою экспансию ускоряют онлайн-ритейлеры, усиливая свое присутствие в сети.
Самый большой из них – сеть Rozetka, которая по состоянию на ноябрь 2020 года открыла 5 флагманских магазинов (в среднем каждый магазин площадью ~1500-3000 м²) и более 70 пикап-точек.

Rozetka получила заявки от более чем 300 украинских предприятий на сотрудничество в качестве пунктов приема грузов по всей стране. Оператор планирует открыть 1000 пунктов приема по франшизе.

Как утверждают в ЕVO, в 2021 году темпы роста e-commerce частично сохранятся и e-commerce вырастет еще на треть. Этому будут способствовать:

  • появление безопасных способов онлайн-оплаты на маркетплейсах (к примеру, Пром-оплата, оплата через Shafa, безопасная оплата на IZI и др.);
  • удешевление доставки (в т. ч акции бесплатной доставки от маркетплейсов с логистами);
  • скорость и рост качества обслуживания продавцами. Покупатели стали более требовательными, и продавцы подстроились: моментальная обработка заказов, отправка сегодня, простой возврат товаров уже стали привычными.
По материалам Finance.UA
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