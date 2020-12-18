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Фонд госимущества продал Кобыловоцкий спиртовой завод на Тернопольщине за 81,7 млн грн

Фонд госимущества продал Кобыловоцкий спиртовой завод на Тернопольщине за 81,7 млн грн

Фонд государственного имущества Украины на приватизационном аукционе продал Кобыловоцкий спиртовой завод в Тернопольской области за 81,7 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ФГИУ.

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“По счету это уже 16 успешный онлайн-аукцион по приватизации объектов ГП “Укрспирт”, будущие владельцы которых после подписания договоров купли-продажи и проведения расчета получат возможность стать участниками нового рынка спирта”, — отметили в Фонде.

Там добавили, что в аукционе участвовали пять компаний, которые в ходе торгов увеличили цену более чем в три раза от стартовой — с 25,9 млн грн до 81,7 млн грн.

За объект соревновались пять компаний. В ходе аукциона стартовая цена выросла более чем в три раза — с 26 миллионов до 81 миллиона гривен.

“Таким образом, по результатам проведенных онлайн-аукционов по приватизации спиртовых активов, которую реализует Фонд государственного имущества Украины в рамках демонополизации спиртовой отрасли, в бюджет должны поступить более 1 млрд грн”, — рассказали в ФГИУ.

Отметим, в 2021 году Фонд планирует начать так называемую большую приватизацию и получить от нее более 12 млрд грн. В рамках нее будут продавать объекты стоимостью более 250 миллионов гривен. Сейчас аукционы по ним нельзя проводить в виду ограничений, введенных из-за пандемии. Но 23 декабря Кабмин утвердил проект закона, предусматривающий разблокирование большой приватизации.

“Флагманом большой приватизации образца 2021-го может стать Объединенная горно-химическая компания. Ее мы планируем выставить на аукцион уже в первом квартале будущего года при условии соответствующего решения Кабинета Министров”, — сообщил глава фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

По материалам Дело
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