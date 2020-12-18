Шмыгаль назвал предприятия для приватизации в 2021 году

Кабинет Министров планирует в 2021 году получить от приватизации 12 млрд гривен. На продажу выставят ряд предприятий.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства.
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“Это пять теплоэлектроцентралей, три облэнерго, завод “Большевик”, Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, “Президент-Отель”, – сказал он.
Как отметил Шмыгаль, “приватизация – это серьезный удар по коррупции и интересам тех дельцов, которые привыкли зарабатывать на государственных предприятиях. В 2021 году мы хотим, чтобы процесс приватизации ускорился”.
По его словам, “послы стран G7 также поддерживают правительство на пути прозрачной и выгодной для государства приватизации”.
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