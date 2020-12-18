Гетманцев рассказал, откуда у украинцев гигантский долг за коммуналку

Народный депутат партии “Слуга народа”, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что задолженность по ЖКХ – это проблема не этого года.

Об этом в среду, 23 декабря, политик заявил в эфире телеканала “Украина 24”.

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“Задолженность сформировалась в результате принятия властью в 2015-2016 годах нескольких решений – о замораживании социальных стандартов, когда в бюджете прожиточный минимум был вдвое меньше, чем фактический. Второе – сначала запуск программы субсидий, а затем сокращение, в результате этого получился гигантский долг, который не решается просто так. Нельзя принять какое-то решение административно и сказать, что мы прощаем эту задолженность или наоборот, удерживаем”, – сказал нардеп.

По словам нардепа, “долги появились объективно, а не потому, что люди допускали ошибки или социально не ответственны”.

“Что делать? Я убежден в том, что начинать нужно со справедливого создания рыночных тарифов. А помощь должны получать социально незащищенные слои населения, а не мы с вами в студии. Это институт субсидий, который у нас работает, количество семей увеличивается из года в год”, – заявил нардеп.