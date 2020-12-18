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Forbes: в мире появилось 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения

Forbes: в мире появилось 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения

Во время пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году в сфере здравоохранения появилось 50 новых миллиардеров.

Об этом в среду, 23 декабря, сообщает журнал Forbes.

“Их состояние увеличилось благодаря росту стоимости акций компаний, разрабатывающих вакцины или занимающихся поставкой медицинского оборудования”, – говорится в статье.

Издание уточняет, что большинство новых миллиардеров в сфере охраны здоровья проживают в Китае, в котором были зафиксированы первые случаи коронавирусной инфекции нового типа.

По версии издания, среди новых миллиардеров, разбогатевших во время пандемии, оказались:

  • Угур Шахин – гендиректор немецкой биотехнологической компании BioNTech. В партнерстве с американской Pfizer она разработала вакцину от коронавируса, объявленная эффективность которой составила 95%. С начала года акции компании выросли на 160%. На фоне этого состояние Шахина, владеющего 17% BioNTech, достигло $4,2 млрд, пишет издание.
  • Стефан Бансель – глава американской компании Moderna. Она разработала вакцину от коронавируса, использование которой, как и препарата Pfizer, уже одобрили в США. Forbes оценивает состояние Банселя в $4,1 млрд. В марте он снизил свою долю в компании с 9 до 6%. С начала года стоимость акций Moderna выросла более чем на 550%.
  • Юань Липин – бывшая жена Ду Вэйминя, председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products. После развода она получила 24% компании, которая является одним из ведущих производителей вакцин в Китае. В частности, это единственный в КНР производитель вакцины компании AstraZeneca. С начала года акции Shenzhen Kangtai Biological Products выросли на 90%, а состояние Юань достигло $4,1 млрд, оценило издание.
  • Ху Кун – глава китайской компании Contec Medical Systems, которая производит медицинское оборудование, в том числе небулайзеры, стетоскопы и тонометры. В августе он вывел компанию на биржу Шэньчжэня. Ху принадлежит около половины акций Contec Medical Systems, стоимость которых после IPO выросла почти на 150%. Его состояние оценивается в $3,9 млрд.
  • Карл Хансен – глава канадской компании AbCellera, которая при помощи искусственного интеллекта и технологий машинного обучения ищет наиболее перспективные методы лечения заболеваний с использованием антител. По оценке издания, его состояние равно $2,9 млрд.
  • Сооснователь Moderna Тимоти Спрингер ($2 млрд). Его доля в компании составляет 3,5% и оценивается примерно в $1,6 млрд. Кроме того, Спрингер активно инвестирует в ряд других биотехнологических компаний, отметил Forbes.
  • Серджио Стеванато – глава итальянской компании Stevanato Group, которая является вторым по величине производителем стеклянных флаконов в мире. По данным Forbes, ее тара будет использоваться для более чем 40 вакцин от коронавируса. Состояние Стеванато издание оценивает в $1,8 млрд.
По материалам Корреспондент.net
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