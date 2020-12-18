Forbes: в мире появилось 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения

Во время пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году в сфере здравоохранения появилось 50 новых миллиардеров.
Об этом в среду, 23 декабря, сообщает журнал Forbes.
“Их состояние увеличилось благодаря росту стоимости акций компаний, разрабатывающих вакцины или занимающихся поставкой медицинского оборудования”, – говорится в статье.
Издание уточняет, что большинство новых миллиардеров в сфере охраны здоровья проживают в Китае, в котором были зафиксированы первые случаи коронавирусной инфекции нового типа.
По версии издания, среди новых миллиардеров, разбогатевших во время пандемии, оказались:
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