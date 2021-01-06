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Как правильно экономить деньги: украинцам дали простые советы

Как правильно экономить деньги: украинцам дали простые советы

Финансовый советник Василий Матій в эфире телеканала “Украина 24” рассказал, как правильно экономить и откладывать деньги, а также воздерживаться от ненужных покупок.

Комментируя данные Госстата, согласно которым более половины расходов украинцев составляют еда и коммунальные услуги, Матий отметил:

“Если изучить эту половину, которая идет на продукты питания и коммунальные услуги, можно найти много вещей, которые, возможно, не очень рациональные или которые можно оптимизировать, и таким образом положительно влиять на собственный бюджет”.

Финансовый советник дал важную рекомендацию: когда вы собираетесь что-то купить и не уверены, стоит ли покупать это, нужно посчитать, сколько оно стоит в деньгах, а сколько вы получаете за час работы, и подсчитать, сколько нужно времени работать, чтобы осуществить ту или иную покупку. Это позволяет принимать рациональное и взвешенное решение.

“Исследования показывают, что если мы отбросим 10% наших расходов, когда получили доход, то не почувствуем изменения в уровне жизни. То есть если мы будем 10% сохранять или инвестировать – не ощутимы изменения в комфорте. Психология такова, что очень важно откладывать до того, как мы начали тратить. Также важно понимать, для чего мы откладываем. Важна финансовая цель. Накопления ради накопления наш мозг не понимает, как будто мы просто отказываемся от чего-то сегодня”, – рассказал он.

Напомним, Госстат обнародовал статистику потребительских расходов украинцев в третьем квартале 2020 года. Главной статьей расходов остаются продукты питания – 42%. За коммунальные услуги украинцы отдают 11,9% доходов. На третьем месте транспорт – 8,8%.

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По материалам Сегодня
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