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МИД инициирует льготы на консульские услуги для украинцев за рубежом

МИД инициирует льготы на консульские услуги для украинцев за рубежом

Кабинет Министров поддержал законопроект об установлении льгот отдельным категориям граждан Украины при уплате консульского сбора за совершение консульских действий в украинских зарубежных дипломатических учреждениях.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

«Совершенствование консульских услуг для украинцев за рубежом является одним из моих приоритетов. Сегодня мы сделали очередной шаг в этом направлении – правительство Украины поддержало предложение МИД предоставить льготы отдельным категориям граждан при оформлении загранпаспортов и предоставлении нотариальных услуг. Пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы в рамках категорий 1 и 2, лица с инвалидностью I и II групп и дети с инвалидностью смогут получить эти услуги бесплатно», – отметил министр.

По его словам, поддержанный правительством соответствующий проект закона вскоре будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

В МИД добавили, что законопроект создает правовые основания для бесплатного оформления загранпаспортов и предоставления нотариальных услуг лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2, лицам с инвалидностью I и II групп, детям с инвалидностью.

По материалам УКРИНФОРМ
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