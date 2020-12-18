МИД инициирует льготы на консульские услуги для украинцев за рубежом

Кабинет Министров поддержал законопроект об установлении льгот отдельным категориям граждан Украины при уплате консульского сбора за совершение консульских действий в украинских зарубежных дипломатических учреждениях.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

«Совершенствование консульских услуг для украинцев за рубежом является одним из моих приоритетов. Сегодня мы сделали очередной шаг в этом направлении – правительство Украины поддержало предложение МИД предоставить льготы отдельным категориям граждан при оформлении загранпаспортов и предоставлении нотариальных услуг. Пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы в рамках категорий 1 и 2, лица с инвалидностью I и II групп и дети с инвалидностью смогут получить эти услуги бесплатно», – отметил министр.

По его словам, поддержанный правительством соответствующий проект закона вскоре будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

В МИД добавили, что законопроект создает правовые основания для бесплатного оформления загранпаспортов и предоставления нотариальных услуг лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенным к категориям 1 и 2, лицам с инвалидностью I и II групп, детям с инвалидностью.