Samsung и Oppo запускают производство смартфонов в Турции

Компании Samsung и Oppo решили расширить свои производственные мощности и теперь будут собирать смартфоны в Турции.

Samsung решила не строить в этой стране заводов, а наняла субподрядчика из Стамбула. Таким образом южнокорейский технологический гигант намеревается хоть немного избавиться от зависимости от китайского производства.

К слову, Samsung уже запустила строительство новой фабрики по производству дисплеев в Индии. Кроме того, в Индии уже на полную мощность функционирует ее крупнейший в мире завод по производству смартфонов.

Что касается Oppo, то она готова начать производство на двух предприятиях, в Стамбуле и северо-западной провинции Коджаэли. Ожидается, что производство начнётся в следующем месяце.

На этих заводах компания будет осуществлять весь производственный процесс, а не только монтажные работы. Подготовительные процедуры были завершены, для этого инвестировано $50 млн. Компания будет экспортировать некоторые модели своих смартфонов в другие регионы. Основным направлением станет европейский рынок.