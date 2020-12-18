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Чернобыльцам хотят увеличить пенсии: что предлагают в правительстве

Чернобыльцам хотят увеличить пенсии: что предлагают в правительстве

Чернобыльцам планируют повысить пенсии. Для этого в правительстве предлагают выделить дополнительные выплаты из бюджета. Если парламент поддержит инициативу, то увеличить пенсии смогут с июля 2021 года.

Кабинет Министров хочет внести изменения в закон о статусе и соцзащите людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Об этом говорили на заседании правительства.

Так, в проекте предусмотрели урегулирование вопроса о пенсиях чернобыльцев, которые рассчитывают из пятикратного размера минимальной зарплаты.

В пояснительной записке отметили, что для реализации проекта дополнительно нужно 526,5 миллиона гривен на 2021 год. Такую сумму предусмотрели для выплат в июле – декабре.

Учитывая индексацию пенсий, в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1,158 миллиарда гривен в год. В 2023 году – 1,262 миллиарда гривен.

Справка Finance.ua:

  • Среднее значение приемлемого для украинцев уровня пенсии составляет 11 359 гривен. Это в 3,3 раза превышает зафиксированный Пенсионным фондом Украины средний уровень пенсии в октябре 2020 года.
  • Перерасчет пенсионных выплат в Украине откладывается до марта 2021 года.
  • С 1 декабря у нескольких миллионов украинских пенсионеров увеличились пенсии.

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По материалам Телеканал 24
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