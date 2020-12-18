Чернобыльцам хотят увеличить пенсии: что предлагают в правительстве

Чернобыльцам планируют повысить пенсии. Для этого в правительстве предлагают выделить дополнительные выплаты из бюджета. Если парламент поддержит инициативу, то увеличить пенсии смогут с июля 2021 года.
Кабинет Министров хочет внести изменения в закон о статусе и соцзащите людей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Об этом говорили на заседании правительства.
Так, в проекте предусмотрели урегулирование вопроса о пенсиях чернобыльцев, которые рассчитывают из пятикратного размера минимальной зарплаты.
В пояснительной записке отметили, что для реализации проекта дополнительно нужно 526,5 миллиона гривен на 2021 год. Такую сумму предусмотрели для выплат в июле – декабре.
Учитывая индексацию пенсий, в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1,158 миллиарда гривен в год. В 2023 году – 1,262 миллиарда гривен.
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