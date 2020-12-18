Subaru выведет на рынок электрический кроссовер в стиле Forester

Японская компания Subaru намерена вывести на рынок ЕС полностью электрический внедорожник. Это произойдет в течение следующих пяти лет.

Как сообщили в компании, будущий электромобиль подчеркивает «усилия бренда по сокращению воздействия на окружающую среду в Европе и удовлетворению растущего спроса на альтернативные силовые агрегаты».

В Subaru заявили, что производитель будет продавать электрический внедорожник в Европе «в первой половине 2020-х годов». Новинка будет схожа по размерам с Subaru Foreste.

Поговаривают, что внедорожник будет носить название Evoltis и будет построен на новой электрической платформе e-TNGA.