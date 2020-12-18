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Кабмин определил размер страхового запаса газа на случай кризиса

Кабмин определил размер страхового запаса газа на случай кризиса

Кабинет Министров принял постановление “Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2021 год”. Поставщики обязаны создавать запас газа только в случае наступления кризисной ситуации уровня чрезвычайной ситуации.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Размер запаса в случае кризиса установлен на уровне 10% от запланированных месячных объемов поставки поставщиком природного газа на следующий месяц.

“Проект постановления будет способствовать безопасности поставок природного газа путем установления обязанности поставщикам создавать страховой запас газа в газохранилищах, который предназначен для покрытия дефицита ресурсов природного газа, который может возникнуть во время его поставки потребителям в случае наступления кризисной ситуации уровня чрезвычайной ситуации”, – говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечается в документе, постановление значительно уменьшает финансовую нагрузку на поставщиков природного газа. Средства в размере 2,037 млрд грн в летний период и 3,396 млрд грн в зимний период могут быть направлены независимыми поставщиками природного газа на приобретение дополнительного ресурса природного газа.

Напомним, согласно действующему законодательству Украины, поставщики обязаны создавать страховой запас природного газа. Размер страхового запаса устанавливается ежегодно Кабинетом Министров Украины на одинаковом уровне для всех поставщиков.

По материалам РБК-Украина
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