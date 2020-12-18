Украина упростила выдачу вида на жительство гражданам Беларуси

Кабинет министров Украины упростил выдачу вида на жительство гражданам Беларуси. Упрощенным порядком смогут воспользоваться предприниматели и IT-специалисты.
Соответствующее решение принято на заседании правительства.
Согласно документу, упрощенный порядок распространяется на граждан Беларуси, которые являются бизнесменами, специалистами, в частности, в сфере IT. Вид на жительство предоставляется:
Для оформления вида на жительство нужно подать паспорт с заверенным переводом на украинский язык, полис медицинского страхования, квитанцию об оплате административного сбора. Документ выдается в течение трех дней с даты принятия заявления.
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