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Украина упростила выдачу вида на жительство гражданам Беларуси

Украина упростила выдачу вида на жительство гражданам Беларуси

Кабинет министров Украины упростил выдачу вида на жительство гражданам Беларуси. Упрощенным порядком смогут воспользоваться предприниматели и IT-специалисты.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Согласно документу, упрощенный порядок распространяется на граждан Беларуси, которые являются бизнесменами, специалистами, в частности, в сфере IT. Вид на жительство предоставляется:

  • гражданам Беларуси, которые обратились в Государственную миграционную службу с заявлением;
  • родителям и другим членам семьи.

Для оформления вида на жительство нужно подать паспорт с заверенным переводом на украинский язык, полис медицинского страхования, квитанцию об оплате административного сбора. Документ выдается в течение трех дней с даты принятия заявления.

По материалам РБК-Украина
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