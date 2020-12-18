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Кабмин установил стоимость проезда по платным автодорогам

Кабмин установил стоимость проезда по платным автодорогам

Кабинет Министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии. Стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.

Согласно постановлению, размер составит:

  • Мотоциклы с прицепом (коляской) и без него, легковые автомобили – 0,023 евро за каждый километр расстояния;
  • Легковые автомобили с прицепом, микроавтобусы с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя), грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны – 0,023 евро;
  • Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоезда с разрешенной максимальной массой до 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения от 10 до 29 с разрешенной максимальной массой не более 12 тонн – 0,045 евро;
  • Грузовые автомобили и автопоезда с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения более 29 и разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн – 0,133 евро.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в Укравтодоре сообщали, что механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожном секторе Украины на нынешнем этапе не предполагает появления платных автомагистралей.
  • В 2020 году Украина заключила две концессионные сделки на сумму более 130 млн долларов, одна из них стала крупнейшей в Украине за всю историю.

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По материалам РБК-Украина
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