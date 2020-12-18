Кабмин установил стоимость проезда по платным автодорогам

Кабинет Министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии. Стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен.
Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.
Согласно постановлению, размер составит:
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