Facebook и Google договорились вместе бороться с антимонопольными исками - WSJ

Газета The Wall Street Journal получила полный текст иска 10 штатов к Google и Facebook и обнаружила в нем договоренность компаний сотрудничать вместе против исков. Это способно сильно ухудшить и без того крайне сложные отношения компаний с регуляторами и властями США.
Об этом пишет The Bell со ссылкой на WSJ.
Договоренность была заключена в сентябре 2018 года. Facebook соглашалась не конкурировать с инструментами онлайн-рекламы Google в обмен на рекламные преференции для себя. Сделка была обозначена кодовым словом «Синий джедай» с отсылкой к фильму «Звездные войны» (там это условный цвет добра). В документе был пункт о взаимопомощи при расследовании и полном обмене информацией о запросах регуляторов. Таким образом, по мнению истцов, еще два года назад Google и Facebook понимали, что их соглашение расходится с законодательством.
В обнаруженном соглашении говорилось, что начиная с четвертого года соглашения Facebook будет тратить минимум $500 млн в год на рекламных аукционах, проводимых Google, и выигрывать фиксированный процент этих аукционов. Компания Марка Цукерберга якобы объясняла, что это дешевле, чем прямая конкуренция. В Google тоже опасались конкуренции с Facebook и были рады договориться.
В составлении соглашения участвовало высшее руководство компаний. WSJ пишет, что операционный директор Facebook Шерил Сандберг в письме Марку Цукербергу называла документ «крупным стратегическим делом», сам основатель Facebook планировал лично встретиться с группой по переговорам.
Обе компании считают, что нарушений не было. Facebook назвала условия аукционов неэксклюзивными, а Google указал, что никакого тайного сговора нет, поскольку условия партнерства были публичными.
Google на прошлой неделе получил третий антимонопольный иск менее чем за три месяца. Генпрокуроры 38 штатов и территорий США обвинили компанию в недобросовестной конкуренции в онлайн-рекламе. Еще два иска поданы к Facebook: компанию обвиняют в покупке перспективных конкурентов для поддержки монополии.
Закручивать гайки в отношении техногигантов стали не только американские власти, но и европейские: Еврокомиссия представила законопроекты, которые в случае принятия позволят властям штрафовать Google, Facebook и Amazon на сумму до 10% глобальной выручки, а в случае злостных нарушений – принудительно разделять технокомпании.
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