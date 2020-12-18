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Илон Маск заявил, что предлагал главе Apple Тиму Куку купить Tesla

Илон Маск заявил, что предлагал главе Apple Тиму Куку купить Tesla

Илон Маск сообщил, что предлагал гендиректору Apple Тиму Куку обсудить возможность поглощения автомобильной компании Tesla.

Об этом Маск написал в Twitter, комментируя планы Apple выпустить беспилотный электромобиль в 2024 году, о которых сообщило агентство Reuters.

“В самые мрачные дни программы создания Model 3 я связался с Тимом Куком, чтобы обсудить возможность покупки компанией Apple компании Tesla (за одну десятую нашей текущей стоимости). Он отказался встретиться”, – рассказал Маск.

Планы Apple он назвал «странными». По данным Reuters, Apple планирует производить однокорпусные литий-железофосфатные аккумуляторы. Маск написал, что Tesla уже использует фосфат железа на заводе в китайском Шанхае. Он также добавил, что создать однокорпусный аккумулятор невозможно.

Apple работает над созданием автомобиля с 2014 года в рамках проекта Titan. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что компания хочет создать пассажирский автомобиль и планирует разработать новую конструкцию аккумулятора, что поможет «радикально» снизить стоимость батарей и увеличить запас хода автомобиля. По данным агентства, производить автомобили для Apple будет партнер.

Напомним, что 21 декабря Tesla была включена в индекс S&P 500. В этом году ее акции подорожали на 687%. Она занимает шестое место среди 500 компаний индекса по рыночной капитализации.

По материалам НВ
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