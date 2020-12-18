Илон Маск заявил, что предлагал главе Apple Тиму Куку купить Tesla

Илон Маск сообщил, что предлагал гендиректору Apple Тиму Куку обсудить возможность поглощения автомобильной компании Tesla.

Об этом Маск написал в Twitter, комментируя планы Apple выпустить беспилотный электромобиль в 2024 году, о которых сообщило агентство Reuters.

“В самые мрачные дни программы создания Model 3 я связался с Тимом Куком, чтобы обсудить возможность покупки компанией Apple компании Tesla (за одну десятую нашей текущей стоимости). Он отказался встретиться”, – рассказал Маск.

Планы Apple он назвал «странными». По данным Reuters, Apple планирует производить однокорпусные литий-железофосфатные аккумуляторы. Маск написал, что Tesla уже использует фосфат железа на заводе в китайском Шанхае. Он также добавил, что создать однокорпусный аккумулятор невозможно.

Apple работает над созданием автомобиля с 2014 года в рамках проекта Titan. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что компания хочет создать пассажирский автомобиль и планирует разработать новую конструкцию аккумулятора, что поможет «радикально» снизить стоимость батарей и увеличить запас хода автомобиля. По данным агентства, производить автомобили для Apple будет партнер.

Напомним, что 21 декабря Tesla была включена в индекс S&P 500. В этом году ее акции подорожали на 687%. Она занимает шестое место среди 500 компаний индекса по рыночной капитализации.