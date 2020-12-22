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США могут предоставить Украине помощь для отказа от услуг Huawei

США могут предоставить Украине помощь для отказа от услуг Huawei

Правительство Соединенных Штатов может предоставить Украине финансовую помощь для покрытия разницы в цене на оборудование 5G между китайской компанией Huawei и другими поставщиками телекоммуникационных услуг.

Об этом сообщил заместитель госсекретаря США по вопросам экономического развития, энергетики и окружающей среды Кит Крах на онлайн-брифинге.

По словам Краха, Китай, предоставляя услуги по очень низкой цене, преследует цель завладеть данными своих клиентов.

“Вы можете спросить: почему предложение Китая ниже? Почему они предоставляют такие дешевые услуги? Потому что они хотят получить ваши данные… Правительство США, в частности DFC, может покрыть разницу в цене”, – объяснил он.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил поддержку принципам инициативы США “Чистая сеть”, в которой участвуют государства и телекоммуникационные компании, которые работают над защитой своих национальных интересов и конфиденциальности данных своих граждан.

“С заместителем госсекретаря США Китом Крахом обсудили сотрудничество в содействии безопасному интернету для наших граждан и компаний. Украина поддерживает принципы “Чистой сети” и останется надежным партнером для инвестиций технологических компаний со всего мира”, – написал премьер в Twitter.

Заместитель госсекретаря Крах поддержал это решение и отметил, что это поможет Украине интегрироваться в НАТО и ЕС, поскольку большинство членов этих объединений присоединились к “Чистой сети”.

По материалам Сегодня
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