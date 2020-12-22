США могут предоставить Украине помощь для отказа от услуг Huawei

Правительство Соединенных Штатов может предоставить Украине финансовую помощь для покрытия разницы в цене на оборудование 5G между китайской компанией Huawei и другими поставщиками телекоммуникационных услуг.

Об этом сообщил заместитель госсекретаря США по вопросам экономического развития, энергетики и окружающей среды Кит Крах на онлайн-брифинге.

По словам Краха, Китай, предоставляя услуги по очень низкой цене, преследует цель завладеть данными своих клиентов.

“Вы можете спросить: почему предложение Китая ниже? Почему они предоставляют такие дешевые услуги? Потому что они хотят получить ваши данные… Правительство США, в частности DFC, может покрыть разницу в цене”, – объяснил он.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил поддержку принципам инициативы США “Чистая сеть”, в которой участвуют государства и телекоммуникационные компании, которые работают над защитой своих национальных интересов и конфиденциальности данных своих граждан.

“С заместителем госсекретаря США Китом Крахом обсудили сотрудничество в содействии безопасному интернету для наших граждан и компаний. Украина поддерживает принципы “Чистой сети” и останется надежным партнером для инвестиций технологических компаний со всего мира”, – написал премьер в Twitter.

Заместитель госсекретаря Крах поддержал это решение и отметил, что это поможет Украине интегрироваться в НАТО и ЕС, поскольку большинство членов этих объединений присоединились к “Чистой сети”.