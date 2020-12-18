Пенсионный фонд начал выплачивать компенсации ФЛПам

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал финансирование единовременной материальной помощи в размере 8 тысяч гривен для предпринимателей.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
22 декабря ПФУ профинансировал 2,2 миллиарда гривен для 280,3 тысячи человек для обеспечения выплаты материальной помощи в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины “Некоторые вопросы предоставления единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2”.
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