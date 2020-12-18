Трамп отказался подписывать антикризисный законопроект на $2,3 триллиона

Дональд Трамп неожиданно заявил, что не поддерживает принятый Конгрессом накануне законопроект, предусматривающий $2,3 трлн помощи госэкономике, бизнесу и гражданам США.
Об этом президент США заявил в видеообращении, обнародованном в Твиттере.
«Конгресс нашел много денег для других стран, лоббистов, а также особых интересов – одновременно предлагая минимум для американцев, которые в этом нуждаются», – заявил Трамп.
Он выразил недовольство решением законодателей направить десятки и сотни миллионов долларов другим странам, тогда как для обычных американцев предусмотрены только чеки по 600 долларов.
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