«Зеленые» инвестиции постепенно будут становиться приоритетом для экономики - НБУ

«Зеленые» инвестиции постепенно будут становиться приоритетом для экономик многих стран.

Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко во время встречи участников Сети устойчивого банкинга, сообщает пресс-служба НБУ в FACEBOOK.

«Национальный банк Украины только начинает включаться в глобальные процессы построения устойчивых финансовых рынков. Но «зеленые» инвестиции в экономику, а также развитие новых финансовых продуктов, которые оказывают положительное влияние на климат, постепенно будут становиться приоритетами для экономик и стран», – сказал Шевченко.

Он также отметил, что сотрудничество с партнерами из Сети устойчивого банкинга поможет разработать дорожную карту развития «зеленых» финансов в Украине. Сейчас Нацбанк разворачивает работу в этом направлении и сосредоточен на расширении сообщества международных партнеров.

“Вместе с ними мы сформируем эффективную систему управления экологическими и социальными рисками в финансовой сфере с использованием лучших мировых практик”, – подчеркнули в НБУ.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫