ФЛПы и работники получат 2,2 млрд грн пособия (инфографика)

ФЛПы и работники получат 2,2 млрд грн пособия в 8000 грн. Заявки на пособие через приложение Дія подали 168 812 ФЛП и 111 534 сотрудника. 98,8% заявок уже передано в Пенсионный фонд.

Об этом пишет Опендатабот.

Больше всего заявок подали предприниматели из Киева и области (34 834 заявки), Днепропетровской (22 033), Харьковской (19 159) и Львовской областей (18 321).

Больше всего заявок на поддержку от государства подали ФЛП, занимающиеся розничной торговлей. Таких заявок было 140 649.



Инфографика: Опендатабот

Кто подал заявку на пособие (по видам деятельности):

Розничная торговля – 140 649.

Общественное питание – 12 638.

Ремонт оборудования и техники – 5887.

Также за пособием обращались заведения общественного питания (12 638 заявок), предприниматели, занимающиеся ремонтом различных видов оборудования и техники (5887), а также организаторы отдыха, фитнес-клубы и ФЛПы в сфере культуры.



Инфографика: Опендатабот

Время подачи заявок продлено до Нового года. Проверить, имеет ли ваш бизнес право на пособие от государства, можно в Опендатабот. Для этого отправьте боту ваш ИНН – если КВЭД вашего бизнеса подпадает под пособие правительства, соответствующая надпись появится в карточке ФЛП.