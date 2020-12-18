Минфин привлек более 22 млрд от продажи гособлигаций

22 декабря на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин получил 22,2 миллиарда гривен, за декабрь облигаций уже продали на 76,3 миллиарда гривен.
Об этом говорится в данных Министерства финансов.
На аукционах было предложено 10 выпусков гособлигаций 9 в национальной валюте и 1 – долларовый.
От продажи гривневых облигаций привлекли 18,3 миллиарда гривен. Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующими:
От продажи годичного долларового выпуска привлекли 138,5 миллиона долларов по средневзвешенной ставке 3,8%.
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