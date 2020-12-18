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Минфин привлек более 22 млрд от продажи гособлигаций

Минфин привлек более 22 млрд от продажи гособлигаций

22 декабря на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма Минфин получил 22,2 миллиарда гривен, за декабрь облигаций уже продали на 76,3 миллиарда гривен.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

На аукционах было предложено 10 выпусков гособлигаций 9 в национальной валюте и 1 – долларовый.

От продажи гривневых облигаций привлекли 18,3 миллиарда гривен. Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующими:

  • 3 месяца по ставке 10%;
  • 4 месяца по ставке 10,25%;
  • 6 месяцев по ставке 10,75%;
  • 1 год по ставке 11,62%;
  • 1,5 года по ставке 11,75%;
  • 2 года по ставке 10,85%;
  • 3 года по ставке 12%;
  • 4 года по ставке 12,15%;
  • 5 лет по ставке 12,25%.

От продажи годичного долларового выпуска привлекли 138,5 миллиона долларов по средневзвешенной ставке 3,8%.

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По материалам Економічна Правда
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