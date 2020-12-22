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Аналитики BofA Global Research прогнозируют укрепление гривны до 26,5 грн

Аналитики BofA Global Research прогнозируют укрепление гривны до 26,5 грн

Аналитики BofA Global Research допускают укрепление гривны до 26-26,5 грн в первом квартале 2021 года благодаря возврату нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Согласно отчету BofA Securities, ключевыми драйверами для притока инвестиций нерезидентов являются прогресс в программе МВФ, а также общий оптимизм рынка в последнее время.

По словам аналитиков, нерезиденты могут восстановить свой портфель ОВГЗ к докризисным $5 млрд с нынешних $2,6 млрд, что при отсутствии новых негативных тенденций такой приток капитала может стать ключевой поддержкой для гривны в 2021 году.

Также указывается, что рост покупок валюты Нацбакном должен помешать возможному укреплению гривны намного выше 26-26,5 грн в первом квартале и оправдать прогноз среднегодового курса в 27 грн в 2021 году. В BofA добавили, что гривна является самой недооцененной валютой в регионе.

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По материалам Maanimo.com
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