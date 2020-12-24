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В Китае представили смартфон с черно-белым экраном и 5G (фото)

В Китае представили смартфон с черно-белым экраном и 5G (фото)

Китайская компания Hisense представила первый в мире смартфон с дисплеем E Ink и поддержкой 5G. Об этом сообщает GizmoChina.

Сам смартфон Hisense A7 5G будет продаваться эксклюзивно на территории Китая. Его стоимость составит 1999 юаней или 305 долларов США.

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17-сантиметровый экран Hisense A7 5G – черно-белый, а его разрешение равно 300 пикселей на 2,54 см.

В общем смартфон имеет 6 Гб операционной памяти и 128 Гб внутренней памяти. В середине также встроена батарея мощностью в 4,770 мегаампер в час.

Отмечается, что ранее в этом году Hisense уже представляла первый в мире смартфон с дисплеем E Ink с моделями Hisense A5C, Hisense A5 Pro и Hisense A5 Pro CC. Однако, у всех их не было поддержки 5G.

E Ink (Electronic Ink) – это дисплей на основе “электронных чернил”, где изображение формируется микроскопическими частицами пигмента. Так же оно образуется и на настоящей бумаге, однако только измениться потом не может, в отличие от смартфона.

По материалам УКРИНФОРМ
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