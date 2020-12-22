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Таможня напомнила о денежном штрафе за вывоз авто с "еврономерами" из Украины

Таможня напомнила о денежном штрафе за вывоз авто с "еврономерами" из Украины

Закарпатская таможня Гостаможслужбы напомнила гражданам, какой денежный штраф можно получить за вывоз авто с “еврономерами” с территории Украины.

Об этом говорится на их официальной странице в Facebook.

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Таможенники напомнили, что в соответствии с частью 6 статьи 265 Таможенного кодекса Украины декларирование товаров, принадлежащих гражданам, может производиться этими гражданами или другими гражданами, уполномоченными на это собственниками указанных товаров нотариально удостоверенными доверенностями.

Согласно части 5 статьи 380 Таможенного кодекса Украины временно ввезенные транспортные средства личного пользования могут использоваться на таможенной территории Украины исключительно гражданами, которые ввезли указанные транспортные средства в Украину, для их личных нужд. Такие транспортные средства не могут использоваться для целей предпринимательской деятельности и/или получения доходов в Украине, быть раскомплектованы или переданы во владение, пользование или распоряжение другим лицам.

Частью 4 статьи 469 Таможенного кодекса Украины установлена ​​ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины во владение, пользование или распоряжение лицу, которое непосредственно не ввозило такое транспортное средство на таможенную территорию Украины, за исключением случаев, когда в транспортном средстве находится лицо, непосредственно ввозившее такое транспортное средство на таможенную территорию Украины, что влечет за собой наложение штрафа в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 грн).

Учитывая приведенное выше, таможенники обращают внимание заинтересованных лиц, что законодательством не предусмотрено предоставление таможней по отдельным письменным заявлениям граждан разрешения на пользование транспортным средством лицу, которое непосредственно не ввозило такое транспортное средство на таможенную территорию Украины.

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По материалам ТСН
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