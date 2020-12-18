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Михаил Федоров рассказал о главных достижениях Минцифры за 2020 год

Михаил Федоров рассказал о главных достижениях Минцифры за 2020 год

Пандемия коронавирусной болезни существенно повлияла на переход государства в онлайн. Поэтому цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о главных достижениях и итогах работы Минцифры за 2020 год, передает пресс-служба министерства.

За 2020 год команда Минцифры успела:

  • запустить Дію и Дію 2.0 – мобильное приложение и единый портал государственных услуг. Украина стала первым государством в мире, где можно воспользоваться только электронным паспортом, не показывая дополнительно бумажный или пластиковый оригинал. Всего в приложении Дія уже доступны 9 цифровых документов, а на портале – до 50 электронных услуг. Зарегистрировать бизнес теперь можно быстро и удобно. Так, открыть ФЛП можно за 15 минут, а ООО – за 20 минут
  • при содействии Минцифры высвобожден 900-й диапазон для покрытия сетью 4G. За последние полгода около 2 млн украинцев получили 4G впервые;
  • запустить комплексную услугу еМалятко. Это 9 услуг по одному заявлению для родителей новорожденных детей. Услугу можно получить за 20 минут, не выходя из дома;

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  • запустить платформу Дія.Цифрова образование. Здесь доступны почти 40 образовательных сериалов. Уже более 400 тысяч украинцев прошли обучение;
  • выстроить менеджмент нового формата. Создали Комитет цифровой трансформации в Верховной Раде. А также внедрили должности CDTO в министерствах и областных государственных администрациях.

Кроме того, Михаил Федоров рассказал об услуге оформления материальной помощи для ФЛП и наемных работников. 14 декабря запустили уникальную в мире услугу на портале и в приложении Дія. Пособие составляет 8 тысяч гривен. Заполнить заявку можно в несколько кликов до 31 декабря, что удобно и доступно. Уже более 280 тысяч предпринимателей подали заявки в Дії.

«Минцифры делает так, чтобы бегали данные, а не люди. Государство и так понимает, каким бизнесом вы занимаетесь и когда вы платили налоги. Зачем это подтверждать лишними документами? Система сама это проверяет», – отметил министр.

По материалам Finance.UA
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