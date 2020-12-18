Михаил Федоров рассказал о главных достижениях Минцифры за 2020 год

Пандемия коронавирусной болезни существенно повлияла на переход государства в онлайн. Поэтому цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о главных достижениях и итогах работы Минцифры за 2020 год, передает пресс-служба министерства.
За 2020 год команда Минцифры успела:
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Кроме того, Михаил Федоров рассказал об услуге оформления материальной помощи для ФЛП и наемных работников. 14 декабря запустили уникальную в мире услугу на портале и в приложении Дія. Пособие составляет 8 тысяч гривен. Заполнить заявку можно в несколько кликов до 31 декабря, что удобно и доступно. Уже более 280 тысяч предпринимателей подали заявки в Дії.
«Минцифры делает так, чтобы бегали данные, а не люди. Государство и так понимает, каким бизнесом вы занимаетесь и когда вы платили налоги. Зачем это подтверждать лишними документами? Система сама это проверяет», – отметил министр.
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