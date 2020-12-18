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Популярный мировой автопроизводитель находится на грани банкротства

Популярный мировой автопроизводитель находится на грани банкротства

Мировой автопроизводитель SsangYong находится на грани банкротства.

Совет директоров компании SsangYong обратился за судебной защитой от кредиторов. Иными словами, обращение в суд Сеула начинает процедуру банкротства компании.

SsangYong Motor давно уже испытывала финансовые трудности, и вот дошло до того, что она оказалась не в состоянии платить по долгам. На предыдущей неделе корейский автопроизводитель просрочил выплату 60 млрд вон (54,8 млн долларов) иностранным банкам, а 21-го числа не смог выплатить 90 млрд вон своему главному кредитору – Корейскому банку развития.

На сегодняшний день долг компании перед тремя крупными банками достиг 149 млн долларов, выплатить которые SsangYong Motor не в состоянии.

Почти 75% акций компании SsangYong принадлежат индийскому концерну Mahindra, который спас корейского производителя от краха в 2011 году. Но сейчас Mahindra сама испытывает трудности. В июне индийцы сообщили, что готовы уменьшить свою долю в компании SsangYong или даже полностью продать ее. Покупатель пока не нашелся.

По материалам ТСН
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