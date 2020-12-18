Арест имущества более чем на 50 млн евро: в Украине разоблачили интернет-мошенников, которые "делали бизнес" на иностранцах

В рамках международного сотрудничества полицейские разоблачили граждан Украины, которые организовали “схему” завладения средствами жителей Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. Так, месячный оборот “схемы” составлял примерно 10 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

“В рамках международного сотрудничества… задокументирована преступная деятельность группы лиц, организовавших масштабную международную мошенническую “схему”. По полученной информации от иностранных коллег украинские полицейские начали собственное уголовное производство по признакам мошенничества и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины)”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что украинские полицейские установили, что к организации “схемы” причастны граждане Украины, которые фактически руководили работой специально созданных сайтов, осуществляли вывод средств через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их на территории Украины путем приобретения дорогостоящей недвижимости и автомобилей, а также инвестирования в различные бизнес-проекты.

“Чтобы завладеть средствами граждан, злоумышленники специально создали веб-ресурсы, с помощью которых проводилась купля-продажа различных активов – банковские металлы, иностранная валюта, криптовалюта, ценные бумаги и тому подобное. В случае инвестирования гражданам обещали огромные прибыли от проведения таких операций. Чтобы ввести инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки по купле-продаже этих активов и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств”, – говорится в сообщении.

Так, после подачи заявок на вывод прибыли гражданам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внести в виде комиссии за обслуживание дополнительно 15% от суммы полученной прибыли. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивали организаторы мошеннической схемы.

“Большинство пострадавших от мошеннической “схемы” являются гражданами Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. В апреле этого года правоохранительные органы Европы прекратили работу колл-центров, находившихся в Сербии и Болгарии, и задержали 9 человек. Также установлено, что средства инвесторов, которые уплачивались за такие сайты, фактически зачислялись на счета аффилированным организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах для дальнейшей их легализации. По предварительным данным, месячный оборот мошеннической “схемы” составлял от восьми до десяти миллионов евро”, – добавляется в сообщении.

Так, 18 декабря правоохранители провели ряд обысков по местам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Изъяли наличности эквивалентом в более 1 млн долларов США, “черновые” записи, документы на офшорные компании, через которые выводились средства, компьютерную технику и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела.

Сейчас на движимое и недвижимое имущество общей стоимостью более 50 миллионов евро наложены аресты, в том числе на автомобили элит-класса, квартиры и дома. Идет следствие.