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Из-за зарплатных долгов на урановых шахтах Кировоградщины открыли дело

Из-за зарплатных долгов на урановых шахтах Кировоградщины открыли дело

Прокуратура открыла уголовное производство по факту невыплаты горнякам урановых шахт Кировоградщины заработанных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской областной прокуратуры.

“Сегодня, 22 декабря 2020 года, правоохранительными органами Кировоградской области зарегистрировано уголовное производство по факту безосновательной невыплаты заработной платы сотрудникам трех уранодобывающих шахт Кировоградщины – “Смолинской”, “Новоконстантиновской” и “Ингульской” (ГП “ВостГОК”)”, – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование.

Напомним, в понедельник, 21 декабря возобновились протесты работников урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината. Горняки «ВостГОК» вторые сутки подряд перекрывают дороги национального значения, протестуя против приостановки работы урановых шахт и невыплаты зарплат. Акция объявлена бессрочной, до выполнения требований горняков.

Аналогичная акция протеста состоялась 16 декабря. После нее долги перед шахтерами были частично погашены.

9 декабря прошла акция протеста трудового коллектива ГП “Восток ГОК” в Киеве.

С 7 декабря вывели в простой шахты “Смолинская”, “Ингульская” и “Новоконстантиновская”. В профсоюзе заявили, что приостановка работы шахт приведет к банкротству предприятия в начале 2021 года, а также к экологической катастрофе в регионе.

По материалам УКРИНФОРМ
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