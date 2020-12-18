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Сколько работодателей подали заявки на пособие для наемных работников

Сколько работодателей подали заявки на пособие для наемных работников

С 12 по 21 декабря в рамках реализации программы “Помощь работодателям до 8000 грн” в центры занятости было подано 7 082 пакета документов для предоставления такой помощи более 170 тысячам наемных работников.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

“Ориентировочная сумма помощи по этой программе, согласно расчетам работодателей, составляет около 677 млн грн. Перечисление средств согласно заявкам начнется уже с 23 декабря”, – отметил Министр Игорь Петрашко.

Среди крупных предприятий, подавших документы для получения помощи:

  • Международный аэропорт “Борисполь”;
  • структурные подразделения АО “Укрзализныця”;
  • Областные отделения ДА “Укравтодор”;
  • АО “Кондитерская фабрика “Харьковчанка”;
  • ОА “Турбоатом” (Харьков);
  • авиационная компания “Роза ветров” (Киев);

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  • ПО “Славянский завод высоковольтных изоляторов” (Донецкая область);
  • НПК “Прогресс” (Черниговская область);
  • ООООАО Олимп” (Кировоградская область);
  • ОООЮНИГРАН” (Житомирская область).

Наибольшее количество пакетов документов подано работодателями Днепропетровской, Харьковской, Донецкой Сумской и Ивано-Франковской областей.

Из каких отраслей больше всего подавали заявки. Больше всего программой заинтересовались представители транспортной отрасли, производства продукции тяжелой и легкой промышленности, строительства, сельского хозяйства, предприятия торговли, предоставления услуг по временному размещению и тому подобное.

По материалам Finance.UA
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