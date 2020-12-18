IBM и Samsung объявили о масштабном сотрудничестве

Samsung Electronics и IBM объявили о масштабном сотрудничестве, в рамках которого компании договорились о совместных проектах в области периферийных вычислений, 5G-сетей и гибридных облачных решений.
Как сообщается в пресс-релизе, партнерство объединит 5G-устройства Galaxy и корпоративные сетевые решения Samsung с технологиями IBM, связанными с управлением сетями, гибридными облаками и граничными вычислениями, а также открытой архитектурой Red Hat и отраслевыми ИИ-продуктами.
Цель состоит в том, чтобы разработать открытые гибридные облачные решения, которые позволят бизнесу получать более глубокую информацию из данных на периферии, чтобы улучшить операционную производительность, повысить информационную безопасность персонала и минимизировать время простоя.
Samsung и IBM также планируют изучить вопрос о том, как производители могут использовать частные сети 5G или 4G и мобильные устройства 5G с решениями промышленного Интернета вещей (IIoT).
“Переход сетей связи от проприетарной архитектуры к интеллектуальным программно-определяемым гибридным облачным платформам позволяет коренным образом усовершенствовать работу предприятий в эпоху 5G и периферийных вычислений, – говорит глобальный генеральный менеджер и управляющий директор сектора коммуникаций IBM Стив Канепа (Steve Canepa). – 5G-устройства и сетевые решения Samsung, в сочетании с возможностями открытого гибридного облака IBM и Red Hat, способны помочь организациям во всех отраслях ускорить процесс трансформации и решить реальные бизнес-проблемы, раскрывая при этом истинный потенциал технологий нового поколения”.
Кроме того, в США Samsung и IBM объединили свои усилия для создания IBM & Samsung Growth Factory, чтобы ускорить внедрение инноваций в области корпоративной мобильности и помочь бизнесу перейти к новым нормам. Этот подход имеет решающее значение при запуске новых решений для таких сфер, как мобильный банкинг и безопасное общение в больницах, а также помогает людям безопасно вернуться к работе благодаря разработкам для социального дистанцирования и AR-решениям для сотрудников служб чрезвычайного реагирования.
Отмечается, что на протяжении нескольких десятилетий обе корпорации разрабатывали множество проектов, которые помогли государственным организациям и бизнесу успешно преобразовать свою деятельность, включая партнерство в области ИИ и мобильных решений. Недавно компании объединили свои усилия для совместной работы в сфере 5G и периферийных вычислений следующего поколения с помощью экосистемы IBM Cloud for Telecommunications.
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