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Aston Martin выпустила «шпионский» спорткар с пулемётами за $3,6 миллиона (видео)

Aston Martin выпустила «шпионский» спорткар с пулемётами за $3,6 миллиона (видео)

Компания Aston Martin выпустила ограниченную серию спорткаров DB5, знакомых поклонникам саги о Джеймсе Бонде по фильму «Голдфингер». Первая партия точных копий легендарного автомобиля уже сошла с конвейера — и производитель продемонстрировал их необычный дизайн и «шпионские» возможности в официальном видеоролике.

В репликах используются оригинальные кузовные панели и 4-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 290 лошадиных сил. Автомобили оснащены встроенными в фары бутафорскими пулемётами Browning, системами для создания дымовой завесы и разбрызгивания масла на дорогу, поворачивающимся механизмами крепления номерных знаков и задним пуленепробиваемым щитком. Также в спорткарах предусмотрены такие «шпионские» элементы, как дисплей радиолокатора, телефон и специальный потайной отсек под водительским сиденьем для хранения оружия.

Главным отличием автомобиля от киношного варианта стало отсутствие фирменной катапульты — её установку производитель исключил из соображений безопасности. В разработке Aston Martin DB5 Continuation участвовал Крис Корбоулд, который с начала 1980-х отвечает за спецэффекты в фильмах о Джеймсе Бонде. Сборка ограниченной партии из 25 единиц ведётся вручную на заводе Aston Martin Works в Ньюпорт-Пагнелле — на создание первого экземпляра было потрачено более 4500 часов.

Примечательно, что езда на представленном автомобиле по дорогам общего пользования запрещена в связи со статусом коллекционного транспорта. Стоимость Aston Martin DB5 Continuation составляет 2,75 миллиона фунтов стерлингов, или $3,68 миллиона без учёта налогов. По данным СМИ, вся партия уже раскуплена коллекционерами ещё до фактического выпуска автомобилей с завода.

По материалам 4PDA
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