Samsung анонсировала «дисплеи будущего»

Компания Samsung объявила дату проведения мероприятия The First Look 2021, в рамках которого производитель электроники планирует представить дисплеи нового поколения. При этом бренд не раскрыл технические подробности готовящихся к премьере устройств, но намекнул на их список в формате рекламного плаката.

Судя по опубликованному изображению, Samsung может представить не только новые телевизоры, но и планшеты. Об этом свидетельствуют силуэты устройств, продемонстрированные на тизере. Не исключают инсайдеры и презентации телевизоров сразу трёх серий — The Frame, The Serif и The Sero, относящихся к премиальному сегменту.

Недавно Samsung показала свой первый потребительский ТВ диагональю 110 дюймов, построенный на базе MicroLED-матрицы. Его разрешение составляет 4K, а работает новинка под управлением собственной операционной системы Samsung Tizen. Показ серии устройств с дисплеями следующего поколения состоится в рамках конференции The First Look 2021, которая пройдёт 6 января 2021 года.